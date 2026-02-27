В Ростовской области около 2 тысяч специалистов будут следить за паводками

Фото: Rostov.ru

В Ростовской области 1 800 тысяч специалистов проследят за паводками. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.Напомним, в весенний период на водоемах Ростовской области начались паводки. На некоторых реках уровень воды поднялся на 1- 25 сантиметров. На реке Калитва – на 41-94 сантиметра. Региональная прокуратура усилила надзор в случае подтоплений территорий.На дежурство уже заступили 1800 человек и почти 1300 единиц техники, из которых 152 — плавсредства.