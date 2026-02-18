Следующие через Ростов поезда отстают после перекрытия Крымского моста 17 февраля

№067/068 Москва - Симферополь, отправлением 17 февраля (задерживается на 1 час;)

Поезд №027/028 Москва – Симферополь, отправлением 18 февраля (задерживается на 4 часа);

№007/008 Севастополь - Санкт-Петербург, отправлением 16 февраля (задерживается на 6 часов);

№077/078 Симферополь - Санкт-Петербург, отправлением 16 февраля (задерживается на 4 часа);

№195/196 Симферополь - Москва, отправлением 16 февраля (задерживается на 2 часа);

№091/092 Севастополь - Москва, отправлением 16 февраля (задерживается на 2,5 часа);

Фото: СКЖД

После перекрытия Крымского моста следующие через Ростов поезда до сих пор идут с отставанием. Об этом информирует один из железнодорожных перевозчиков.Массовая задержка составов началась 17 февраля. Причиной стало перекрытие Крымского моста. С опозданием следовали 16 поездов. У некоторых время отставания от графика ставило свыше 10 часов.На следующий день проблема с задержкой поездов не исчезла. Всего идут не по графику шесть составов. В их числе два поезда, которые следуют в Крым:Также опаздывают четыре состава, которые едут из Крыма:Остальные поезда, которые ранее следовали с задержкой, либо нагнали свое время, либо уже прибыли к пунктам назначения.