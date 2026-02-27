В Таганроге из-за падения обломков ракеты поврежден балкон
В городе Таганроге Ростовской области в результате падения обломков ракеты поврежден балкон. Об этом сообщил Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.
Воздушная атака была отражена около 12:00. В городе Таганроге в результате попадания обломков ракеты в многоэтажку на улице Циолковского частично обрушился балкон.
- Предварительно, пострадавших нет. В квартире находилась женщина, информация уточняется. Экстренные службы работают на месте происшествия, - сказано в сообщении.