В Таганроге из-за падения обломков ракеты поврежден балкон

Фото: Rostov.ru

В городе Таганроге Ростовской области в результате падения обломков ракеты поврежден балкон. Об этом сообщил Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.Воздушная атака была отражена около 12:00. В городе Таганроге в результате попадания обломков ракеты в многоэтажку на улице Циолковского частично обрушился балкон.- Предварительно, пострадавших нет. В квартире находилась женщина, информация уточняется. Экстренные службы работают на месте происшествия, - сказано в сообщении.