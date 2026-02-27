Подозреваемого в подрыве автомобиля из Подмосковья задержали в Ростовской области

Фото: СК России

Ночью 9 февраля 2026 года злоумышленник пришел на парковку, где незаметно прикрепил самодельное взрывное устройство ко дну автомобиля. Утром 10 февраля ничего не подозревающий предприниматель отправился по делам. На железнодорожном переезде устройство сработало, нанеся водителю осколочное ранение ноги.Подозреваемого вычислили и задержали на территории Ростовской области. Сейчас его доставили в Московскую область для допроса и дальнейших разбирательств.