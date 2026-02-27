Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Подозреваемого в подрыве автомобиля из Подмосковья задержали в Ростовской области

Подозреваемого в подрыве автомобиля из Подмосковья задержали в Ростовской области

Ночью 9 февраля 2026 года злоумышленник пришел на парковку, где незаметно прикрепил самодельное взрывное устройство ко дну автомобиля. Утром 10 февраля ничего не подозревающий предприниматель отправился по делам. На железнодорожном переезде устройство сработало, нанеся водителю осколочное ранение ноги.

Подозреваемого вычислили и задержали на территории Ростовской области. Сейчас его доставили в Московскую область для допроса и дальнейших разбирательств.
Фото: СК России
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика