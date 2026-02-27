Новости
При пожаре в частном доме в Ростовской области погиб 72-летний мужчина

В Зимовниках Ростовской области при пожаре в частном доме скончался пенсионер. Пламя разгорелось 27 февраля в Третьяковском переулке.

По предварительным данным, пожар начался вечером. Огонь увидели соседи и вызвали спасателей на место. Для тушения задействовали 12 сотрудников МЧС на четырех спецмашинах.

- В ходе тушения сотрудники обнаружили тело 72-летнего мужчины. Огонь ликвидировали на площади 12 квадратов, - сообщили в ГУ МЧС по региону.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
