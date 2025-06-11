Фото: СУ СК Ростовской области

Следственный комитет РФ проверит информацию о пристающем к детям жителе Аксая. Об этом сообщили в СУ СК Ростовской области 10 июня.В социальных сетях распространились сведения о том, что в Аксае некий мужчина преследует несовершеннолетних девочек и ведет себя с ними вызывающе.В настоящее время правоохранительные органы выясняют детали произошедшего. Результаты проверки будут представлены главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину.