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Следственный комитет установит обстоятельства невылета актёра Ланового в Ростов

Следственный комитет установит обстоятельства невылета актёра Ланового в Ростов
Следственный комитет проверит инцидент с невылетом актёра Василия Ланового в Ростов. Артист спешил на концерты в донскую столицу, но сотрудники авиакомпании «Победа» не пустили его на борт.

Напомним, в аэропорту Василию Семёновичу сказали, что его кофр слишком велик для ручной клади. Ему предложили заплатить штраф, и актёр сразу согласился, так как ему обязательно нужно было вылетать в Ростов. Однако, пока он решал такую, казалось бы, несерьёзную проблему, самолёт улетел. Лановому осталось только купить билет на следующий рейс и ждать его.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин 15 февраля поручил Московскому следственному управлению проверить все обстоятельства этого инцидента.

- Жаль, что равнодушные сотрудники авиакомпании не пошли навстречу уважаемому человеку, не предложив других вариантов разрешения сложившейся ситуации, и просто отказали в перелёте, – добавили в СК РФ.

При необходимости будет принято процессуальное решение.

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