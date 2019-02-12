Следственный комитет установит обстоятельства невылета актёра Ланового в Ростов



Следственный комитет проверит инцидент с невылетом актёра Василия Ланового в Ростов. Артист спешил на концерты в донскую столицу, но сотрудники авиакомпании «Победа» не пустили его на борт.



Напомним, в аэропорту Василию Семёновичу сказали, что его кофр слишком велик для ручной клади. Ему предложили заплатить штраф, и актёр сразу согласился, так как ему обязательно нужно было вылетать в Ростов. Однако, пока он решал такую, казалось бы, несерьёзную проблему, самолёт улетел. Лановому осталось только купить билет на следующий рейс и ждать его.



Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин 15 февраля поручил Московскому следственному управлению проверить все обстоятельства этого инцидента.



- Жаль, что равнодушные сотрудники авиакомпании не пошли навстречу уважаемому человеку, не предложив других вариантов разрешения сложившейся ситуации, и просто отказали в перелёте, – добавили в СК РФ.



При необходимости будет принято процессуальное решение.