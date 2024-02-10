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В Ростове появился еще один преследователь несовершеннолетних девочек. Полицейские едва успели задержать одного подозрительного мужчину и поместить его в СИЗО как уже появился новый. На сей раз этот незнакомец преследует малолетних жителей поселка Орджоникидзе.Согласно предварительной информации, в день 9 февраля около 13:00 некий мужчина схватил за руку восьмилетнюю девочку, когда та заходила в подъезд дома № 2/81 на Брестской улице. Школьница стала громко кричать, и это отпугнуло незнакомца. Тот бросил ее и скрылся. Маленькая жительница Ростова сразу прибежала домой и сообщила всё родителям, которые сразу же пошли в полицию.Как сообщили в главном управлении МВД по Ростовской области, всего было две девочки. Преступник попытался применить насилие к обоим, но, испугавшись их крика, быстро исчез. Предполагаемый злоумышленник до сих пор не был найден, его всё еще разыскивают.В социальных сетях также распространили описание приставшего к школьницам негодяя.Напомним, совсем недавно был задержан мужчина, подозреваемый в приставаниях к детям недалеко от дома на улице Орбитальной. Ему предъявили обвинение в домогательствах и отправили под стражу.