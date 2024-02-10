Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростове появился еще один преследователь несовершеннолетних девочек

В Ростове появился еще один преследователь несовершеннолетних девочек
В Ростове появился еще один преследователь несовершеннолетних девочек. Полицейские едва успели задержать одного подозрительного мужчину и поместить его в СИЗО как уже появился новый. На сей раз этот незнакомец преследует малолетних жителей поселка Орджоникидзе.

Согласно предварительной информации, в день 9 февраля около 13:00 некий мужчина схватил за руку восьмилетнюю девочку, когда та заходила в подъезд дома № 2/81 на Брестской улице. Школьница стала громко кричать, и это отпугнуло незнакомца. Тот бросил ее и скрылся. Маленькая жительница Ростова сразу прибежала домой и сообщила всё родителям, которые сразу же пошли в полицию.

Как сообщили в главном управлении МВД по Ростовской области, всего было две девочки. Преступник попытался применить насилие к обоим, но, испугавшись их крика, быстро исчез. Предполагаемый злоумышленник до сих пор не был найден, его всё еще разыскивают.

В социальных сетях также распространили описание приставшего к школьницам негодяя.

Напомним, совсем недавно был задержан мужчина, подозреваемый в приставаниях к детям недалеко от дома на улице Орбитальной. Ему предъявили обвинение в домогательствах и отправили под стражу.
Фото: Соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.