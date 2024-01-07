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Следователи ищут свидетелей нападения на подростка в Аксайском районе

Следователи ищут свидетелей нападения на подростка в Аксайском районе
В Аксайском районе следователи ищут свидетелей нападения на несовершеннолетнего мальчика. Инцидент произошел 1 января в поселке Красном.

Напомним, в тот день неизвестный выпил спиртное и начал приставать к местным жителям, в числе которых был инвалид. Один из подростков решил заступиться за него. В ответ хулиган набросился на него и ударил мобильным телефоном в висок.

К счастью, свидетелем конфликта стал отец юноши. Он выбежал на улицу, спугнул мужчину, и тот убежал.

После случившегося возбудили дело по статье «Хулиганство». Доклад о ходе расследования предоставят председателю СК России Александру Бастрыкину.

Следователи просят всех, кто стал свидетелями случившегося, обратиться в следственный отдел по Аксайскому району по телефону: 8-988-512-31-19.
Фото: СУ СК России по Ростовской области
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