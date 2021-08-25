Следователи просят помочь в поиске пропавшего 15-летнего ростовчанина
Следователи просят жителей Ростова оказать помощь в поиске 15-летнего подростка. Местонахождение Бориса Шемченкова остается неизвестным с 19 июля.
В то утро он ушел из дома на улице Кишиневской и до сих пор не вернулся. Родные пытались найти мальчика самостоятельно, но не смогли. Тогда они написали заявление в полицию. К поискам подключились СМИ и волонтеры. Через некоторое время следователи возбудили уголовное дело по факту исчезновения подростка по статье «Убийство». Однако правоохранители продолжают поиски несовершеннолетнего.
Борис выглядит гораздо старше своих лет. Ему на вид - около 18 лет, а рост 15-летнего парня составляет 185 сантиметров. У него светлые длинные волосы, зеленые глаза. В день исчезновения на нем были джинсы, серая футболка и белые кроссовки.
Если вы видели Бориса Шемченкова или знаете что-либо о его местонахождении, сообщите по номеру: 8-928-150-30-16 (следственный отдел по Ворошиловскому району Ростова-на-Дону).