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В Аксайском районе мужчина напал на подростка

В Аксайском районе мужчина напал на подростка
В Аксайском районе мужчина напал на подростка. Инцидент произошел 1 января в поселке Красном.

Как сообщает ГУ МВД по Ростовской области, 38-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, начал приставать к сельчанам, среди которых был инвалид. Подросток, проходя мимо, решил заступиться за инвалида, но в итоге злоумышленник ударил юношу в височную область головы мобильным телефоном. У ребенка образовалась серьезная гематома.

Через некоторое время отец несовершеннолетнего встретился с оппонентом своего сына и ударил его. После случившегося злоумышленник вернулся со своими друзьями и начал угрожать местным жителям.

Как сообщили в СУ СК по Ростовской области, по данному делу проводится проверка, в результате которой возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статье «Хулиганство».

- Прокуратура держит на контроле ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту нанесения телесных повреждений подростку, - добавили в надзорном ведомстве.
Фото: DonDay
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