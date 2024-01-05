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В Аксайском районе мужчина напал на подростка. Инцидент произошел 1 января в поселке Красном.Как сообщает ГУ МВД по Ростовской области, 38-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, начал приставать к сельчанам, среди которых был инвалид. Подросток, проходя мимо, решил заступиться за инвалида, но в итоге злоумышленник ударил юношу в височную область головы мобильным телефоном. У ребенка образовалась серьезная гематома.Через некоторое время отец несовершеннолетнего встретился с оппонентом своего сына и ударил его. После случившегося злоумышленник вернулся со своими друзьями и начал угрожать местным жителям.Как сообщили в СУ СК по Ростовской области, по данному делу проводится проверка, в результате которой возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статье «Хулиганство».- Прокуратура держит на контроле ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту нанесения телесных повреждений подростку, - добавили в надзорном ведомстве.