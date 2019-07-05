Следователи проводят проверку по факту взрыва в ресторане Ростова



Следователи начали доследственную проверку по факту взрыва в ресторане быстрого питания в Ростове-на-Дону, ЧП произошло поздним вечером 6 июля на Буденновском проспекте.



По информации СУ СК по Ростовской области, во время работ по ремонту кондиционера произошел взрыв баллона с фреоном.

В результате случившегося пострадали двое рабочих. Их состояние тяжелое.



- Следователем проведен осмотр места происшествия, - добавили в ведомстве. – Назначен ряд экспертиз.