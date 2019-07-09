В Ростове по факту взрыва кондиционера, при котором пострадали два человека, возбуждено дело



В Ростове возбуждено уголовное дело по факту взрыва кондиционера в кафе в центре города. В результате ЧП пострадали два человека.



По результатам проведённой проверки следственный отдел по Ленинскому району Ростова возбудил дело по статье «Нарушение техники безопасности при ведении ремонтных работ».

- Следствием установлено, что во время ремонтных работ отсутствовал надлежащий контроль, - прокомментировала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Ростовской области Галина Гагалаева. - Ремонтные работы проводились с нарушением техники безопасности, с привлечением постороннего гражданина, не имеющего соответствующей квалификации и опыта работы.



Расследование уголовного дела продолжается. Следователь назначил необходимые экспертизы. Сотрудники правоохранительных органов также проверяют изъятую документацию, чтобы установить лицо, ответственное за технику безопасности при проведении ремонтных работ.



Напомним, взрыв произошёл 6 июля в заведении KFC на проспекте Будённовском. В ходе ремонта кондиционера на крыше кафе, предположительно, лопнула ёмкость с фреоном. В результате двое рабочих получили травмы, которые расцениваются как тяжкий вред здоровью.