Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Заброшенную шахту в Ростовской области выставили на торги за 79,6 млн рублей

Заброшенную шахту в Ростовской области выставили на торги за 79,6 млн рублей

Территориальное управление Росимущества по Ростовской области выставило на торги право аренды имущества обанкротившейся шахты имени 50-летия Октября, расположенной в Красносулинском районе. Стартовая цена лота составила 79,6 миллиона рублей. Соответствующая информация опубликована на официальном портале торгов «ГИС Торги».

Шахта имени 50-летия Октября в городе Гуково была введена в эксплуатацию в 1967 году и являлась значимым угледобывающим предприятием. Однако в 2007 году шахта столкнулась с финансовыми трудностями и была переименована в «Восточную», а в 2012 году официально признана банкротом. Добыча угля на предприятии прекращена.

В состав лота входят четыре земельных участка общей площадью свыше 89 тысяч квадратных метров. Также на аукцион выставлены 25 объектов капитального строительства, представляющих собой бывшую шахтную инфраструктуру: вентиляционные стволы, копры, административный корпус, подъемные сооружения, бойлерную, склады и гараж.

Заявки на участие в торгах принимаются до 22 июня. Итоги аукциона будут подведены 24 июня.
Фото: ГИС Торги
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика