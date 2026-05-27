Заброшенную шахту в Ростовской области выставили на торги за 79,6 млн рублей

Территориальное управление Росимущества по Ростовской области выставило на торги право аренды имущества обанкротившейся шахты имени 50-летия Октября, расположенной в Красносулинском районе. Стартовая цена лота составила 79,6 миллиона рублей. Соответствующая информация опубликована на официальном портале торгов «ГИС Торги».Шахта имени 50-летия Октября в городе Гуково была введена в эксплуатацию в 1967 году и являлась значимым угледобывающим предприятием. Однако в 2007 году шахта столкнулась с финансовыми трудностями и была переименована в «Восточную», а в 2012 году официально признана банкротом. Добыча угля на предприятии прекращена.В состав лота входят четыре земельных участка общей площадью свыше 89 тысяч квадратных метров. Также на аукцион выставлены 25 объектов капитального строительства, представляющих собой бывшую шахтную инфраструктуру: вентиляционные стволы, копры, административный корпус, подъемные сооружения, бойлерную, склады и гараж.Заявки на участие в торгах принимаются до 22 июня. Итоги аукциона будут подведены 24 июня.