Заброшенную шахту в Ростовской области выставили на торги за 79,6 млн рублей
Территориальное управление Росимущества по Ростовской области выставило на торги право аренды имущества обанкротившейся шахты имени 50-летия Октября, расположенной в Красносулинском районе. Стартовая цена лота составила 79,6 миллиона рублей. Соответствующая информация опубликована на официальном портале торгов «ГИС Торги».
Шахта имени 50-летия Октября в городе Гуково была введена в эксплуатацию в 1967 году и являлась значимым угледобывающим предприятием. Однако в 2007 году шахта столкнулась с финансовыми трудностями и была переименована в «Восточную», а в 2012 году официально признана банкротом. Добыча угля на предприятии прекращена.
В состав лота входят четыре земельных участка общей площадью свыше 89 тысяч квадратных метров. Также на аукцион выставлены 25 объектов капитального строительства, представляющих собой бывшую шахтную инфраструктуру: вентиляционные стволы, копры, административный корпус, подъемные сооружения, бойлерную, склады и гараж.
Заявки на участие в торгах принимаются до 22 июня. Итоги аукциона будут подведены 24 июня.