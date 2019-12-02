По факту гибели рабочих в канализационном коллекторе донские следователи начали проверку



Двое рабочих погибли, задохнувшись газами в канализационном коллекторе. Происшествие случилось 4 декабря в коттеджном поселке Ясная Поляна Аксайского района.



По информации СУ СКР по Ростовской области, днем двое рабочих пришли на плановый осмотр канализации. Спустившись вниз, мужчины почувствовали себя плохо от запаха, так как на них не было защитной спецодежды. Рабочие потеряли сознание, а потом скончались.



На место вызвали спасателей, которые достали тела погибших.



- Следователем проведен осмотр места происшествия. Назначено проведение судебно-медицинских экспертиз, - добавили в ведомстве. - По данному факту идет проверка.