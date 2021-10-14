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Донские парламентарии приняли участие в акции ко Дню древонасаждений

Донские парламентарии приняли участие в акции ко Дню древонасаждений
Депутаты Законодательного Собрания Ростовской области во главе с председателем Александром Ищенко приняли участие во всероссийской акции «Сохраним лес», посвященной Дню древонасаждений. Парламентарии высадили сосны на территории вблизи «Ростов Арены» 16 октября.

- Зеленые насаждения играют важную роль для комфорта жителей города. Территория рядом с донским стадионом с каждым годом преображается и становится более благоустроенной. Однако нам необходимо продолжать озеленительные работы, мы видим большую перспективу вокруг всей «Ростов Арены» для создания «соснового пояса», - отметил спикер донского парламента.

Александр Ищенко также добавил, что весной этого года депутаты Заксобрания посадили рядом со стадионом более 50 деревьев. В осенний День древонасаждений народные избранники высадили еще 34 сосны. По словам председателя донского парламента, большинство уже посаженных растений прижились, благодаря регулярному уходу за ними.

- Мы периодически возвращаемся к старым высадкам, проверяем и восстанавливаем их качество. День древонасаждения позволяет нам не только благоустраивать донскую территорию, но и прививает у местных жителей инициативу по высадке деревьев. С каждым годом все больше донских граждан участвуют в этом мероприятии, что не может не радовать, - подытожил Александр Ищенко.

День древонасаждений возобновили на Дону в 2014 году. Губернатор Ростовской области подписал указ, согласно которому эту акцию проводят два раза в год - весной и осенью.
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