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Скончался отец полузащитника ФК «Ростов» Павла Мамаева

Скончался отец полузащитника ФК «Ростов» Павла Мамаева
Отец полузащитника ФК «Ростов» Павла Мамаева ушел из жизни. Константин Мамаев умер 3 июня. Причина смерти мужчины неизвестна.

Как сообщил StarHit, Константин Мамаев тяжело переживал несчасться, происходящие с сыном в последнее время. Отец поддерживал футболиста морально и оказывал ему большую помощь.

Сам Павел случившееся не комментирует. Однако бывшая жена футболиста выразила слова соболезнования на своей странице в Инстаграм. Похороны Константина Мамаева состоятся 5 июня.

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