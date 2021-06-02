Скончался отец полузащитника ФК «Ростов» Павла Мамаева
Отец полузащитника ФК «Ростов» Павла Мамаева ушел из жизни. Константин Мамаев умер 3 июня. Причина смерти мужчины неизвестна.
Как сообщил StarHit, Константин Мамаев тяжело переживал несчасться, происходящие с сыном в последнее время. Отец поддерживал футболиста морально и оказывал ему большую помощь.
Сам Павел случившееся не комментирует. Однако бывшая жена футболиста выразила слова соболезнования на своей странице в Инстаграм. Похороны Константина Мамаева состоятся 5 июня.