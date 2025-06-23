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ФК «Ростов» начнёт подготовку к новому сезону-2025/26 в родном городе

ФК «Ростов» начнёт подготовку к новому сезону-2025/26 в родном городе
Футбольный клуб «Ростов» начнёт подготовку к новому сезону-2025/26 в родном городе. Тренировки стартовали 23 июня.

В первой половине июля команда планирует провести три товарищеских матча. Соперниками «Ростова» станут «Краснодар», махачкалинское «Динамо» и «Факел».

Пресс-служба донской команды поделилась яркими фотографиями с первой тренировки после отпуска. Однако не все игроки основного состава смогли присутствовать на ней. Илья Вахания и Кирилл Щетинин присоединятся к команде 27 июня.

По информации от «Матч ТВ», Роналдо прибудет в расположение команды через два дня.

Евгений Чернов, игрок обороны, который был взят в аренду у «Балтики», не прибыл на тренировочный сбор команды. Срок аренды истёк, но у игрока есть контракт с клубом до 2026 года. Пока не известно, останется ли он в команде до конца срока действия контракта.
Фото: ФК Ростов
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