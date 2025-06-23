На Западном в Ростове после гидравлических испытаний рушится асфальт
После проведения гидравлических проверок на Западном начался рушиться асфальт. Об этом 23 июня сообщили пользователи социальных сетей.
Жители Ростова выразили недовольство крайне плохим состоянием дорожного полотна на перекрестке улиц Зорге и проспекта Коммунистического, в зоне пешеходного перехода у ЗАГСа в Советском районе.
По свидетельствам горожан, до начала гидравлических испытаний данный участок дороги отличался ровной поверхностью и наличием бордюров. В ходе проведения ремонтных работ коммунальные службы выкопали углубление в центре проезжей части, произвели необходимые действия и засыпали его. Впоследствии асфальт пришел в негодность. Большие выбоины и трещины, рискующие обвалиться в любой момент, создают угрозу безопасности для пешеходов и водителей.
- Вечером там кто-нибудь обязательно провалится или получит травму, - жалуются ростовчане. - Уличное освещение практически отсутствует, что делает этот участок дороги небезопасным в ночное время.