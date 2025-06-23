На Западном в Ростове после гидравлических испытаний рушится асфальт

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После проведения гидравлических проверок на Западном начался рушиться асфальт. Об этом 23 июня сообщили пользователи социальных сетей.Жители Ростова выразили недовольство крайне плохим состоянием дорожного полотна на перекрестке улиц Зорге и проспекта Коммунистического, в зоне пешеходного перехода у ЗАГСа в Советском районе.По свидетельствам горожан, до начала гидравлических испытаний данный участок дороги отличался ровной поверхностью и наличием бордюров. В ходе проведения ремонтных работ коммунальные службы выкопали углубление в центре проезжей части, произвели необходимые действия и засыпали его. Впоследствии асфальт пришел в негодность. Большие выбоины и трещины, рискующие обвалиться в любой момент, создают угрозу безопасности для пешеходов и водителей.- Вечером там кто-нибудь обязательно провалится или получит травму, - жалуются ростовчане. - Уличное освещение практически отсутствует, что делает этот участок дороги небезопасным в ночное время.