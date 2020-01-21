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ФК «Ростов» заявил Павла Мамаева на весеннюю часть РПЛ

ФК «Ростов» заявил Павла Мамаева на весеннюю часть РПЛ
Футбольный клуб «Ростов» заявил Павла Мамаева на вторую часть сезона-2019/2020. За «жёлто-синих» спортсмен будет выступать под номером 10. Его регистрация стала первой официальной заявкой зимнего трансферного окна Российской Премьер-Лиги.

Мамаев перешёл в «Ростов» в сентябре 2019 года после того, как освободился из колонии. Он подписал контракт на два года с возможностью продления ещё на один сезон.

Напомним, Павел Мамаев, будучи игроком «Краснодара», и нападающий «Зенита» Александр Кокорин были участниками скандала с избиением двух людей. В отношении спортсменов возбудили дело, затем Мамаева приговорили к одному году и пяти месяцам колонии общего режима. В сентябре 2019-го он вышел по УДО. Сразу же молодой человек отправился на просмотр в «Ростов». Болельщики и игроки «жёлто-синих» с радостью встретили нового футболиста. Согласно правилам Мамаев не мог выходить на поле до весны.

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