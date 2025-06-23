Суд в Ростове вынес приговор фигуранту дела о покушении на главу Крыма

Фото: Южный окружной военный суд.

В Ростове-на-Дону в Южном окружном военном суде вынесли приговор Владимиру Бондарю. Его признали виновным в подготовке террористического акта и незаконном хранении взрывчатых веществ.Суд установил, что обвиняемый был частью группы, которая планировала убийство главы Крыма Сергея Аксёнова. Для совершения теракта они привезли компоненты бомбы из Запорожья в Крым и хранили их дома у другого члена группы. Затем они перевезли бомбу в гараж и следили за Аксёновым.Подозреваемые были задержаны в феврале 2024 года. У них были обнаружены самодельная бомба, пульт управления, мобильный телефон и другие компоненты для того, чтобы устроить взрыв. Владимир Бондарь признал свою вину.Суд признал Бондаря виновным в подготовке теракта и незаконном хранении взрывчатых веществ. Ему было назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, первые три года из которых он проведёт в тюрьме. Также ему был назначен штраф в размере 500 тысяч рублей.