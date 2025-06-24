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В парке «Лога» Ростовской области на свет появились семь носух

В парке «Лога» Ростовской области на свет появились семь носух
В парке «Лога» Ростовской области на свет появились семь носух. О радостном событии рассказали сотрудники парка в соцсетях.

Детеныши появились сразу у двух носух, Венеры и Плутонии. Четыре мальчика и три девочки родились с разницей в один день.

В зоосаде рассказали, что детёныши живут вместе, активно играют и изучают мир своими длинными и забавными носами.

Носухи — это представители семейства енотовых. Своё название они получили благодаря вытянутому носу, который вместе с передней частью верхней губы формирует подвижный хоботок.
Фото: парк "Лога".
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