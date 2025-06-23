В Ростовской области с молотка за 3,8 млрд продают право требования риелторской компании
На электронной площадке объявлены торги по продаже права требования долга перед ростовской риелторской фирмой на сумму 3,8 миллиарда рублей. Соответствующее уведомление опубликовано на портале, содержащем сведения о банкротстве.
Предметом аукциона является право требования к кипрской компании «СУРГУТ П2 РИЭЛ ПРОПЕРТИ ЛТД». Начальная цена лота составляет 3 847 762 263 рубля.
Заявки на участие принимаются до 25 июля. Победитель торгов будет определен через четыре дня после завершения периода приема заявок.
Следует отметить, что ООО «Вершина», зарегистрированное в Семикаракорске в 2006 году, специализировалось на управлении недвижимостью за комиссионное вознаграждение или на основе договоров. Кипрская компания «СУРГУТ П2 РИЭЛ ПРОПЕРТИ ЛТД» имеет задолженность перед ООО «Вершина» в размере около 4,3 миллиарда рублей. Именно это право требования и выставили на аукцион.