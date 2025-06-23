В Ростовской области с молотка за 3,8 млрд продают право требования риелторской компании

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На электронной площадке объявлены торги по продаже права требования долга перед ростовской риелторской фирмой на сумму 3,8 миллиарда рублей. Соответствующее уведомление опубликовано на портале, содержащем сведения о банкротстве.Предметом аукциона является право требования к кипрской компании «СУРГУТ П2 РИЭЛ ПРОПЕРТИ ЛТД». Начальная цена лота составляет 3 847 762 263 рубля.Заявки на участие принимаются до 25 июля. Победитель торгов будет определен через четыре дня после завершения периода приема заявок.Следует отметить, что ООО «Вершина», зарегистрированное в Семикаракорске в 2006 году, специализировалось на управлении недвижимостью за комиссионное вознаграждение или на основе договоров. Кипрская компания «СУРГУТ П2 РИЭЛ ПРОПЕРТИ ЛТД» имеет задолженность перед ООО «Вершина» в размере около 4,3 миллиарда рублей. Именно это право требования и выставили на аукцион.