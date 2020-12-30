Алана Мамаева призналась, что набрала восемь килограммов

Супруга футболиста клуба «Ростов» призналась, что набрала вес. Алана Мамаева опубликовала пост, в котором рассказала фанатам, что поправилась на восемь килограммов.Жена Павла Мамаева поинтересовалась у подписчиков, что ей делать, если лень худеть. Многие фолловеры решили, что модели не стоит сгонять вес, ведь сейчас она выглядит роскошно: видны аппетитные формы телы, которые делают светскую львицу более привлекательной.Алана Мамаева — супруга полузащитника донского клуба Павла Мамаева. Девушка является известным блогером, рассказывает о пластической хирургии.