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Алана Мамаева призналась, что набрала восемь килограммов

Алана Мамаева призналась, что набрала восемь килограммов
Супруга футболиста клуба «Ростов» призналась, что набрала вес. Алана Мамаева опубликовала пост, в котором рассказала фанатам, что поправилась на восемь килограммов.

Жена Павла Мамаева поинтересовалась у подписчиков, что ей делать, если лень худеть. Многие фолловеры решили, что модели не стоит сгонять вес, ведь сейчас она выглядит роскошно: видны аппетитные формы телы, которые делают светскую львицу более привлекательной.

Алана Мамаева — супруга полузащитника донского клуба Павла Мамаева. Девушка является известным блогером, рассказывает о пластической хирургии.

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