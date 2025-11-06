Синоптики призвали автомобилистов Ростовской области срочно менять резину

Фото: Дондей

В Ростовской области в ближайшее время ожидаются холода. По прогнозам погоды, мокрый снег может обрушиться на донской регион уже в середине ноября. Синоптики советуют заменить резину на автомобилях в ближайшее время.Отметим, Летняя резина на обледенелой или заснеженной дороге не обеспечивает должного сцепления с покрытием. Это приводит к значительному увеличению тормозного пути и повышению риска возникновения аварий.Ранее сообщалось, о стоимости замены резины. Как и в предыдущем сезоне, цены на эти услуги остались практически неизменными. Стоимость замены резины варьируется в зависимости от диаметра колесных дисков и марки автомобиля, колеблясь в пределах от 2 до 5 тысяч рублей.