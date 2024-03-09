В Ростове на 13% подорожали услуги по замене резины

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С приходом весны автомобилисты заменяют зимнюю резину на летнюю. Сейчас в Ростове температура иногда поднимается выше +9 градусов, а это значит, что пора задуматься о замене сезонной резины.По словам одного из сотрудников ростовской шиномонтажки, пока спроса на замену резины нет. Это потому, что на улице еще холодная погода. Резину рекомендуют менять, когда температура на улице не опускается ниже +5…+7 градусов. В прошлом году ажиотаж был уже в середине марта.- Сейчас очередей нет. Пока ростовские автомобилисты не спешат «переобуваться», - рассказал сотрудник шиномонтажки в Ленинском районе. - Обычно люди записываются по телефону за несколько дней или в порядке живой очереди, но последний вариант будет не совсем удобен, так как неизвестно, сколько времени предстоит ожидать водителю.Очереди – это еще не проблема. С начала года стоимость услуги замены сезонных шин в среднем выросла на 10-13%. Например, в Ростове цена варьируется от 1 700 до 2 000 рублей. В Батайске выходит 1 500 рублей, в Азове – от 1 300 до 1 500 рублей. На стоимость замены резины влияет много факторов: диаметр колесных дисков, высота профиля шины, наличие датчиков типа автомобиля, а следовательно, и типа предприятия, в которое водитель будет обращаться. Вдобавок в этом году поднялись цены еще на расходные материалы и обслуживание соответствующего оборудования. В общем, если потребуется ремонт машины, то владельцев автомобилей будет ждать неприятный сюрприз.Стоит упомянуть, что повышение цен на замену резины было и осенью 2023 года. Сотрудники шиномонтажек утверждают, что это связано с затратами на обслуживание и ремонт.