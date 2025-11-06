Отказ снять обложку с прав грозит донским водителям арестом до 15 суток

Фото: Соцсети

Донские водители, отказывающиеся предъявить водительские права без обложки по запросу инспектора ГИБДД, рискуют быть подвергнутыми административному аресту до 15 суток. Юрист из Ростовской области Анна Павлова указывает на то, что решение о наказании в каждой ситуации принимается индивидуально, учитывая все детали происшествия.Она объясняет, что из-за ужесточения проверок документов сотрудники ГИБДД получили указания более тщательно изучать водительские удостоверения. Юрист подчеркивает, что если у инспектора возникают подозрения в подлинности прав, он имеет право потребовать предъявить документ без обложки для внимательного изучения.Игнорирование этого законного требования расценивается как создание помех в работе сотрудника полиции и квалифицируется по статье КоАП. За такое нарушение предусмотрены штрафные санкции в размере от двух до четырех тысяч рублей, административный арест до пятнадцати суток или общественные работы до ста двадцати часов.Решение о том, какое именно наказание будет применено, принимается в каждом конкретном случае отдельно. Но сам факт отказа выполнить законное требование представителя власти уже может стать причиной для привлечения к ответственности.Стоит отметить, что данная ситуация не связана с какими-либо изменениями в правилах дорожного движения или введением новых требований со стороны Госавтоинспекции.