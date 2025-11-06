Через суд с арендатора в Ростовской области взыскали 670 тыс. за вред, причиненный почвам

Фото: Donday

В Ростовской области судебным решением с арендатора взыскана компенсация в размере 670 тысяч рублей за негативное воздействие на почвенный слой.В Зимовниковском районе в период с 2023 по 2024 годы включительно арендатор осуществлял размещение твердых отходов на землях сельскохозяйственного назначения. В результате загрязнению подвергся участок площадью 0,6 гектара. Исследование образцов почвы с этой территории зафиксировало превышение допустимых концентраций опасных веществ 1-го и 2-го классов опасности.Арендатору регулярно направлялись предписания об устранении обнаруженных нарушений, но никаких действий предпринято не было. В связи с этим компетентный орган инициировал судебное разбирательство с целью возмещения ущерба, нанесенного почвам, и взыскания соответствующей денежной компенсации.В результате рассмотрения дела суд принял решение о взыскании с арендатора означенной суммы в размере 670 тысяч рублей. Арендатор попытался оспорить данное решение в Ростовском областном суде, однако решение суда первой инстанции осталось без изменений и вступило в законную силу.