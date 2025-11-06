Новости
Названы лучшие игроки «БАРС-РГЭУ» после матча с «ЧБК»

Названы лучшие игроки «БАРС-РГЭУ» после матча с «ЧБК»
Названы лучшие игроки «БАРС-РГЭУ» после матча с «ЧБК». Об этом баскетбольный клуб сообщил в социальных сетях 5 ноября.

Напомним, матч с командой из Челябинска прошел в рамках чемпионата Суперлиги 5 ноября. Игра завершилась со счетом 91:74 в пользу «ЧБК».

Лучшим в матче стал 21-летний центровой Артем Коряковский. У него на счету 14 очков и шесть подборов. Отличились и 37-летний центровой Максим Кривошеев с результатом: 13 очков, пять подборов, одна передача и один перехват, а также 23-летний атакующий защитник Сергей Полстянов с 13 очками, тремя подборами, пятью передачами и тремя перехватами.
Фото: БК «БАРС-РГЭУ»
