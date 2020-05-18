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Сильный ветер сохранится в Ростове до конца дня 21 мая

Сильный ветер сохранится в Ростове до конца дня 21 мая

В Ростове ветер не стихнет ещё как минимум сутки. Об этом предупредили в городском управлении ГО и ЧС.

Согласно прогнозу Ростовского гидрометцентра, до конца дня 20 мая и 21 мая в донской столице сохранится ветер с порывами до 15-18 м/с.
- Возможны перехлёсты проводов, обрывы линий электропередачи, падение веток, деревьев, рекламных щитов и слабоукрепленных конструкций, - добавили в спасательном ведомстве.

Ростовчан просят убрать с открытых балконов вещи и не гулять под деревьями. Водителям не следует оставлять машины под деревьями и рекламными щитами.

В экстренных случаях необходимо звонить по единому номеру спасения: 112.

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