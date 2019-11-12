Шквалистый ветер ожидается в ближайшие часы в Ростове



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В Ростове в ближайшие часы ожидается сильное усиление ветра. Об этом предупреждают в Управлении по делам ГО и ЧС.



По информации Росгидрометеоцентра, в ближайшие 1-3 часа и до конца дня 17 ноября прогнозируется шквалистое усиление ветра. Порывы будут достигать 16м/с.

- Возможны перехлесты проводов, обрывы линий электропередач, падения деревьев, рекламных щитов и слабо укрепленных конструкций, - отметили в спасательном ведомстве.



Ростовчан просят быть внимательными и осторожными. В это время не следует парковать машины и оставлять детские коляски под деревьями и плохо закреплёнными конструкциями. В случаях перепадов напряжения, нужно отключить все электроприборы.



В экстренных ситуациях следует звонить 112.