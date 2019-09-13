В среду в Ростове ожидается резкое ухудшение погоды



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В Ростове в середине недели ожидается резкое ухудшение погоды. В среду в донской столице прогнозируют дожди и сильный ветер.



По данным Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью 18 сентября во время дождя поднимется ветер до 16 м/c. Днём его порывы будут достигать 23 м/c. На следующий день, 19 сентября, ветер усилится только ночью, с порывами до 22 м/с.

- Возможны перехлесты проводов, обрывы линий электропередачи, падения веток, деревьев, рекламных щитов и слабоукреплённых конструкций, - предупреждают в департаменте ГО и ЧС Ростова.



Ростовчан просят заранее убрать с открытых балконов вещи. Родителям рекомендуют не гулять с детьми под деревьями, а автомобилистам - не оставлять машины под рекламными щитами.



В экстренных ситуациях следует звонить по единому номеру спасения: 112.