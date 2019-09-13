Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В среду в Ростове ожидается резкое ухудшение погоды

В среду в Ростове ожидается резкое ухудшение погоды
Фото: ivbg.ru
В Ростове в середине недели ожидается резкое ухудшение погоды. В среду в донской столице прогнозируют дожди и сильный ветер.

По данным Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью 18 сентября во время дождя поднимется ветер до 16 м/c. Днём его порывы будут достигать 23 м/c. На следующий день, 19 сентября, ветер усилится только ночью, с порывами до 22 м/с.
- Возможны перехлесты проводов, обрывы линий электропередачи, падения веток, деревьев, рекламных щитов и слабоукреплённых конструкций, - предупреждают в департаменте ГО и ЧС Ростова.

Ростовчан просят заранее убрать с открытых балконов вещи. Родителям рекомендуют не гулять с детьми под деревьями, а автомобилистам - не оставлять машины под рекламными щитами.

В экстренных ситуациях следует звонить по единому номеру спасения: 112.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.