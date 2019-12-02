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Сильный туман и гололедица ожидаются на дорогах в Ростовской области

Фото: news.liga.net
Сильный туман и гололедица ожидаются на дорогах в Ростовской области
До конца недели ночью и утром на дорогах Ростовской области ожидаются сильный туман и гололедица. Об этом сообщает Ростовский гидрометцентр.

По данным синоптиков, неблагоприятные погодные условия сохранятся 5, 6 и 7 декабря. В Управлении по делам ГО и ЧС Ростова просят водителей обратить особое внимание на прогноз. В ведомстве рекомендуют по возможности отказаться от поездок на личном транспорте.
Пешеходам также нужно быть внимательными и осторожными при передвижении в гололёд.

Кроме того, спасатели добавляют, что на водных объектах ещё не установился прочный лед. Жителей Ростовской области просят не выходить на тонкий лед и не допускать игр детей у водоёмов.

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