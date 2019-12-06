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С начала рабочей недели в Ростовской области ожидаются туман и гололед

С начала рабочей недели в Ростовской области ожидаются туман и гололед
С начала рабочей недели в донском регионе ожидаются туман и гололед. Кроме того, 9 декабря прогнозируют дождь, переходящий в мокрый снег. Также на дорогах возможно возникновение гололедицы.

По информации ГУ МЧС по Ростовской области, температура воздуха в большинстве районов составит 0...+5 градусов днем и 0…-4 – ночью. По югу – до +10 градусов.

Из-за тумана и гололеда могут возникнуть проблемы на дороге. Автомобилистов просят быть внимательными за рулем.

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