С начала рабочей недели в Ростовской области ожидаются туман и гололед



С начала рабочей недели в донском регионе ожидаются туман и гололед. Кроме того, 9 декабря прогнозируют дождь, переходящий в мокрый снег. Также на дорогах возможно возникновение гололедицы.



По информации ГУ МЧС по Ростовской области, температура воздуха в большинстве районов составит 0...+5 градусов днем и 0…-4 – ночью. По югу – до +10 градусов.



Из-за тумана и гололеда могут возникнуть проблемы на дороге. Автомобилистов просят быть внимательными за рулем.