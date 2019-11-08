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В Ростове ожидаются сильный туман и морось

В Ростове ожидаются сильный туман и морось
Фото: fotokto.ru
По информации Ростовского гидрометеоцентра, в Ростове ожидаются сильный туман и мелкий дождь.

Согласно данным синоптиков, 12 ноября и утром 13 ноября видимость в тумане составит 200-500 метров. Кроме того, прогнозируется морось.

Ростовчан призывают быть внимательными и осторожными на дороге.
- Скорость должна быть безопасной и позволять водителю остановить автомобиль, избежав столкновения в случае внезапного появления препятствия на своём пути, - отметили в Управлении ГО и ЧС Ростова.

Водителей просят не забывать включать противотуманные фары.

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