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В Ростове на этой неделе ожидается облачная погода без осадков

В Ростове на этой неделе ожидается облачная погода без осадков
Облачная погода без осадков ожидается в Ростове на этой неделе. О прогнозе с понедельника по пятницу рассказали в Ростовском отделении гидрометцентра.

В понедельник, 17 августа, в донской столице ожидается облачная погода без осадков. Температура воздуха днем составит +29 градусов. Это будет самый прохладный день рабочей недели.

Во вторник, 18 августа, также будет облачно, с прояснениями. Воздух прогреется до +32 градусов.

Со среды и до конца рабочей недели в Ростове будет облачная погода, с прояснениями, а столбики термометров будут показывать +32 градуса.

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