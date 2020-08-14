В Ростове на этой неделе ожидается облачная погода без осадков

Облачная погода без осадков ожидается в Ростове на этой неделе. О прогнозе с понедельника по пятницу рассказали в Ростовском отделении гидрометцентра.В понедельник, 17 августа, в донской столице ожидается облачная погода без осадков. Температура воздуха днем составит +29 градусов. Это будет самый прохладный день рабочей недели.Во вторник, 18 августа, также будет облачно, с прояснениями. Воздух прогреется до +32 градусов.Со среды и до конца рабочей недели в Ростове будет облачная погода, с прояснениями, а столбики термометров будут показывать +32 градуса.