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Штормовое предупреждение с 9 по 12 июня будет действовать в Ростовской области. Об этом сообщает Главное управление МЧС по региону.По информации ростовского Гидрометцентра, в эти дни погодные условия в области ухудшатся. В некоторых местах ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, градом и порывистым ветром со скоростью 20–23 метра в секунду.Жителям региона советуют быть осторожными и избегать нахождения рядом с линиями электропередачи, деревьями, рекламными щитами и витринами.