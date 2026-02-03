Новости
Из-за непогоды режим свободного посещения в школах Ростова продлили до 4 февраля

Из-за непогоды режим свободного посещения в школах Ростова продлили до 4 февраля. Об этом сообщили в городской администрации.

Причиной стала надвигающаяся непогода: сильные морозы и выпадение осадков. Родители сами решают, отправлять ли ребенка на занятие или нет. При этом пропуск учебного дня в этом случае не будет считаться пропуском.

В администрации отметили, что учебные учреждения работают в штатном режиме. Несколько школ находятся на дистанционном обучении, поскольку там имеются проблемы с отоплением.

Напомним, что данный режим ввели с 3 февраля.
Фото: нейросеть
