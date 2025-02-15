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В Ростове из-за непогоды введен режим повышенной готовности до 21 февраля

В Ростове из-за непогоды введен режим повышенной готовности до 21 февраля
В Ростове-на-Дону из-за погодных условий введен режим повышенной готовности. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы города Александр Скрябин.

С 15 по 21 февраля в регионе ожидаются резкое изменение температуры, сильный ветер и обильные осадки, что может привести к обледенению проводов и деревьев. Температура в этот период будет колебаться от -23 до +8 градусов.

В этот период горожанам нужно избегать нахождения рядом с рекламными щитами, старыми деревьями и другими непрочными конструкциями. Водителям также следует быть внимательными и соблюдать скоростной режим.
Фото: Ростов ру
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