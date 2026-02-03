Новости
В Ростовской области из-за сложных погодных условий многие школы перешли на свободный режим посещения. Эту информацию сообщили в соцсетях управления образования городов региона.

В Волгодонске, Батайске, Ростове-на-Дону и Цимлянске учебные заведения начали работать в свободном режиме. Родители сами решат, отправлять ли детей в школу или детский сад. Неявка учеников в эти дни не будет считаться пропуском занятий. После дождя и снегопада возникли проблемы с доступом к школам из-за сложных погодных условий.

Кроме того, из-за неблагоприятных погодных условий трассу М-4 «Дон» в Ростовской области сильно замело. В Ростове-на-Дону вечером 2 февраля образовались пробки в 10 баллов из-за снегопада.
Фото: нейросеть
