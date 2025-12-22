В Ростове прекратили полномочия судьи после обвинений в незаконных приговорах

Фото: Дондей

Ростовская областная квалификационная коллегия судей (ККС РО) прекратила полномочия судьи Советского районного суда Артура Маслова. Об этом стало известно из пресс-релиза, опубликованного по итогам заседания ККС РО 19 декабря. Решение принято после подачи Масловым заявления об отставке по собственному желанию.Стоит отметить, что Артур Маслов является одним из пяти судей, подозреваемых в причастности к коррупционной схеме, предположительно, организованной бывшим председателем Ростовского областного суда Еленой Коблевой. Следствие считает, что Коблева создала преступную группу, состоящую из судей, которые получали взятки за вынесение нужных решений. В эту группу, помимо Маслова, также входили отставные судьи Эльмира Пономарева, Олег Батальщиков и Наталья Цмакалова.Напомним, что 8 декабря текущего года Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) дала согласие на возбуждение уголовных дел в отношении всех пяти судей, подозреваемых в коррупции. Вскоре после этого судья Маслов принял решение подать в отставку. ККС Ростовской области удовлетворила его прошение, прекратив полномочия судьи Артура Маслова.