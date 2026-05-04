На Дону за 15 млн рублей продают крупную кондитерскую сеть с собственным цехом

Крупную кондитерскую сеть с собственным производственным цехом продают за 15 миллионов рублей. Информация о сделке появилась на одном из популярных сайтов объявлений в апреле текущего года.Речь идет о действующем и прибыльном бизнесе, расположенном в самом центре города, в переулке Семашко. По заявлению продавца, решение избавиться от дела продиктовано исключительно усталостью владельца от ведения бизнеса. Отмечается, что окупаемость кондитерской сети составляет всего 24 месяца, что делает предложение особенно интересным для потенциальных покупателей.В стоимость сделки войдут все активы кондитерской: как само помещение в центре города, так и собственный производственный цех. Будущему владельцу также будут переданы такие ценные составляющие бизнеса, как активные страницы в социальных сетях, профиль на картах, сформированная база лояльных клиентов, а также весь трудовой коллектив, насчитывающий 55 человек.Кондитерской сети уже шесть лет, за это время она успела зарекомендовать себя на рынке. Средний чек в заведении составляет 1 000-2 000 рублей. По данным объявления, ежемесячная выручка кондитерской достигает миллиона рублей, при этом расходы составляют около 400 тысяч рублей.Высокая рентабельность и отлаженные бизнес-процессы делают эту кондитерскую привлекательной инвестиционной возможностью.