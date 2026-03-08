В Ростове сеть кондитерских с оборотом 11 млн рублей в месяц выставили на продажу

Фото: Авито

В Ростове-на-Дону на продажу выставили сеть кондитерских с собственным производством. Общая стоимость бизнеса оценивается в 27 миллионов рублей. Объявление о продаже появилось в начале марта на одной из популярных онлайн-площадок.Речь идет о девяти действующих торговых точках, расположенных в трех ключевых районах города: на северо-западе, западе и в центре. По данным продавца, совокупный ежемесячный оборот сети составляет от 10 до 11 миллионов рублей. Владелец отмечает, что, несмотря на успешность бизнеса, значительная часть города еще не охвачена, что открывает перспективы для дальнейшего роста. Спрос на продукцию, по словам продавца, высок, а конкуренция минимальна благодаря уникальной концепции и широкому ассортименту, включающему торты, пирожные и разнообразные десерты. Рентабельность существующих точек подтверждена фактическими данными, а затраты на открытие новых павильонов оцениваются как минимальные.Бизнес полностью отлажен и готов к передаче новому собственнику. В его состав входят арендованное производственное помещение площадью 400 квадратных метров, полностью оборудованное всем необходимым для кондитерского производства, а также штат сотрудников. Кроме производственной базы, в пакет входят девять мини-магазинов, расположенных в "топовых" локациях. Имущество павильонов (оборудование, ремонт, вывески) находится в собственности, сами павильоны арендуются. Также покупателю будет предоставлен полный пакет технической документации, регламентов, сертификатов, а также готовый веб-сайт и действующие аккаунты в социальных сетях.Отвечая на вероятные вопросы о высокой цене, превышающей стоимость активов, продавец подчеркивает, что главным активом является сам функционирующий, прибыльный и практически не имеющий конкурентов бизнес. Ожидаемый срок окупаемости, по расчетам продавца, составляет - всего полтора года даже без дальнейшего развития.Более подробная финансовая информация и конфиденциальные детали будут предоставлены только потенциальным покупателям при личной встрече.