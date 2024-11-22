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Сенатором от Законодательного Собрания Ростовской области в Совете Федерации ФС РФ назначили Василия Голубева. Это решение было принято на 14-м внеочередном заседании донского парламента 22 ноября.На должность сенатора от Законодательного Собрания от Ростовской области была выдвинута только кандидатура Василия Голубева. Его поддержали 47 депутатов, из 49.Напомним, что 4 ноября Василий Голубев объявил о своей отставке с поста губернатора Ростовской области. Тогда он сказал, что переходит на другую работу. Впоследствии он получил мандат депутата Законодательного Собрания, от которого отказался Николай Беляев. В связи с назначением Василия Голубева сенатором, депутаты единогласно проголосовали за досрочное прекращение его полномочий депутата.Бывший донской губернатор занял место Ирины Рукавишниковой, которая 20 ноября сложила свои полномочия сенатора. Она также объяснила свой уход также - переходом на другую работу. Предварительно, Рукавишникова отказалась от должности замегубернатора Ростовской области и должна занять пост в одном из управлений аппарата Совета Федерации Федерального Собрания РФ.