Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

О работе ПВО предупредили население власти Таганрога и Неклиновского райна

О работе ПВО предупредили население власти Таганрога и Неклиновского райна

О работе ПВО предупредили население власти Таганрога и Неклиновского райна. Как сообщили Светлана Камбулова и Василий Даниленко, утром 17 мая осуществляется работа систем противовоздушной обороны (ПВО).

В связи с этим местные власти обратились к гражданам с настоятельным призывом: "Покиньте открытые участки улиц, зайдите в помещение, не подходите к окнам".

Дополнительно около 8:30 утра жители Таганрога получили сообщение от РСЧС об объявлении беспилотной опасности.

Власти призывают сохранять спокойствие.
Фото: РСЧС
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика