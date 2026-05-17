О работе ПВО предупредили население власти Таганрога и Неклиновского райна
О работе ПВО предупредили население власти Таганрога и Неклиновского райна. Как сообщили Светлана Камбулова и Василий Даниленко, утром 17 мая осуществляется работа систем противовоздушной обороны (ПВО).
В связи с этим местные власти обратились к гражданам с настоятельным призывом: "Покиньте открытые участки улиц, зайдите в помещение, не подходите к окнам".
Дополнительно около 8:30 утра жители Таганрога получили сообщение от РСЧС об объявлении беспилотной опасности.
Власти призывают сохранять спокойствие.