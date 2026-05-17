Движение на улице Нансена в Ростове ограничат из-за ремонта коллектора

Движение на улице Нансена в Ростове ограничат из-за ремонта коллектора. Об этом сообщили в администрации города.

Ограничения вступят в силу с 4 июня и продлятся до 30 августа. Автомобилистам будет закрыт проезд на участке улицы Нансена, расположенном между строением № 100 и домом № 110.

Жителей Ростова-на-Дону и гостей города просят учитывать данную информацию при планировании своих поездок по городу, чтобы избежать возможных неудобств и задержек.
Фото: DonDay
