Движение на улице Нансена в Ростове ограничат из-за ремонта коллектора. Об этом сообщили в администрации города.Ограничения вступят в силу с 4 июня и продлятся до 30 августа. Автомобилистам будет закрыт проезд на участке улицы Нансена, расположенном между строением № 100 и домом № 110.Жителей Ростова-на-Дону и гостей города просят учитывать данную информацию при планировании своих поездок по городу, чтобы избежать возможных неудобств и задержек.