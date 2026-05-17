ПВО отразила атаку свыше 30 БПЛА над Азовским морем и другими регионами страны

Утром 17 мая силы ПВО успешно отразила массированную атаку более 30 БПЛА самолетного типа. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, перехват и уничтожение аппаратов происходили в период с 7:00 до 9:00 утра.Беспилотники были зафиксированы и нейтрализованы над акваторией Азовского моря, а также на территориях Калужской, Брянской, Смоленской, Псковской областей, Московского региона и Республики Крым.Отмечается, что это не единичный случай – минувшей ночью над Азовским морем также были отражены атаки украинских БПЛА.