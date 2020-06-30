Съёмочная группа «Ревизорро» нагрянула в заведение «Раки и Гады» Ростова
Ведущая шоу-программы «Ревизорро» Ксения Милас пришла с операторами в ростовский гастропаб «Раки и Гады» вечером 30 июня. Примерно в 22 часа съёмочная группа посетила кухню ресторана. Об этом сообщили в официальной группе заведения.
- В час пик на второй день работы предприятия общественного питания, за день до голосования по поправкам к Конституции, в ресторан ворвалась ведущая с командой. С воплем: «Мы журналисты, нам можно!» неизвестные заняли кухню и приступили к сценарию в принятой на шоу манере «скандалы, интриги, расследования», - рассказали сотрудники гастропаба.
В предпраздничный день летняя веранда заведения была заполнена посетителями. Пивоварня совсем недавно вернулась в прежний режим работы после трёхмесячного «ковидного» карантина. Для владельцев ресторана такой перерыв в работе едва не закончился полным разорением. Поэтому как только стало возможно, заведение частично открылось для клиентов. В помещении сделали генеральную уборку, вернули персонал в максимально возможном объёме. Никто не мог представить, что так скоро в пивоварню нагрянет проверка.
- Только ещё утром мы не догадывались, что на вечер нам заготовлены «медные трубы» от ООО «Телеканала Пятница» и программы «Ревизорро», которые решили поддержать существенно пострадавшую отрасль и параллельно снять своё замечательное шоу в нашем любимом городе Ростове-на-Дону. Какая честь! - поделились в группе.
Кроме ведущей, операторов и сценаристов, в деле были и артисты.
- С подставными гостями, которые комментировали блюда и кухню, рассчитывались на месте, а в конце решили попробовать и уйти, не заплатив, - говорится в публикации.
Более того, владельцы считают, что съёмочная группа пренебрегла рекомендациями Роспотребнадзора, а именно - запретом на посещение производственных помещений посторонними лицами. По словам сотрудников гастропаба, команда «Ревизорро» набросила халаты для вида и надела маски на подбородки.
Подписчики группы «Раки и Гады» поддержали ресторан положительными комментариями в соцсети. А вот на команду Ксениии Милас обрушились злые отзывы.
Напомним, что после проверки на соблюдение санитарных норм в центре Ростова шоу-программа «Ревизорро» посетила Солёное озеро в Батайске. 1 июля съёмочная группа исследовала пляжную зону. Отдыхающие были в восторге от встречи со знаменитостью, подходили фотографироваться с Ксенией Милас и позировали на камеру.