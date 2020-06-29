Ксения Милас из «Ревизорро» инспектирует пляж на Солёном озере в Батайске

Во время внепланового выходного дончан, отправившихся отдыхать на Солёное озеро, ждал сюрприз. На пляже они встретили съёмочную группу программы «Ревизорро» и её ведущую Ксению Милас. Инспекция проходит 1 июля.Как сообщили Rostov.ru очевидцы, девушка проверяет сам пляж, кабинки для переодевания, заведения общественного питания. Пока не известно, нашла ли она какие-либо нарушения. О том, когда программа про Солёное озеро выйдет в эфир, тоже не сообщается.Конечно, вокруг съёмочной группы собралась большая толпа зевак. Некоторые отдыхающие подходят к Милас, чтобы сделать совместную фотографию.Программа «Ревизорро» известна тем, что её ведущие посещают по всей стране различные заведения и ищут там нарушения санитарных и прочих норм. Весь процесс, включая столкновения с владельцами предприятий, записывается на камеру, а затем выпускается в эфир.Ксения Милас является ведущей телепередачи с лета 2019 года. Ранее она была участницей программы «Пацанки».