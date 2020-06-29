Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Ксения Милас из «Ревизорро» инспектирует пляж на Солёном озере в Батайске

Ксения Милас из «Ревизорро» инспектирует пляж на Солёном озере в Батайске
Во время внепланового выходного дончан, отправившихся отдыхать на Солёное озеро, ждал сюрприз. На пляже они встретили съёмочную группу программы «Ревизорро» и её ведущую Ксению Милас. Инспекция проходит 1 июля.

Как сообщили Rostov.ru очевидцы, девушка проверяет сам пляж, кабинки для переодевания, заведения общественного питания. Пока не известно, нашла ли она какие-либо нарушения. О том, когда программа про Солёное озеро выйдет в эфир, тоже не сообщается.

Конечно, вокруг съёмочной группы собралась большая толпа зевак. Некоторые отдыхающие подходят к Милас, чтобы сделать совместную фотографию.

Программа «Ревизорро» известна тем, что её ведущие посещают по всей стране различные заведения и ищут там нарушения санитарных и прочих норм. Весь процесс, включая столкновения с владельцами предприятий, записывается на камеру, а затем выпускается в эфир.

Ксения Милас является ведущей телепередачи с лета 2019 года. Ранее она была участницей программы «Пацанки».

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.