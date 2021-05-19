Семьям погибших на очистных сооружениях под Таганрогом заплатят по миллиону рублей

Родственникам сотрудников водоканала, погибшим во время выброса метана в селе Дмитриадовка, выплатят по миллиону рублей. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев после посещения больницы в Таганроге, где находятся восемь пострадавших в ЧП.- Из областного бюджета по миллиону рублей будет выплачено семьям погибших. По 400 тысяч рублей - тем, кто находится в тяжелом состоянии, и тем, чье состояние оценивается как средней тяжести. Если повреждения относятся к легкой степени тяжести, то выплата составит 200 тысяч рублей, - рассказал губернатор.Соответствующий документ о выплатах будет подписан 22 мая. Деньги начнут перечислять с понедельника.Напомним, утром 21 мая во время работ на очистных сооружениях в селе Дмитриадовка случился выброс метана. В результате ЧП погибли 10 человек, еще восемь госпитализированы. Пять человек находятся в тяжелом состоянии.По факту гибели сотрудников водоканала возбуждено уголовное дело. Его расследованием занимаются следователи центрального аппарата СК.